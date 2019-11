Bruno Giordano ha parlato di Lazio-Celtic

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida di questa sera tra i biancocelesti e il Celtic. Ecco ciò che ha detto.

PARLA GIORDANO – «Stasera partita dura, il Celtic non fa del tatticismo la loro arma migliore. Difficile fare una gara di contenimento quando sono abituati ad attaccare. Non me li immagino arroccati. Il loro modo di giocare non è questo, per cui credo che come al solito una squadra così quando avrà la palla attaccherà in velocità. Più o meno come l’andata, anche se il loro secondo goal è nata da un calcio piazzato. Aggressività sui nostri portatori di palla la loro migliore qualità. In campionato sono talmente forti che saranno propensi ad attaccare, poi può darsi che la Lazio li costringerà a stare più in difesa».