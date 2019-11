Lazio Celtic, dodici arresti nel post partita

Sono 12 i tifosi della Lazio fermati dalla Digos per gli scontri avvenuti nella notte a Piazza Risorgimento

Il livello di sicurezza era massimo. Tra i tifosi della Lazio e quelli del Celtic non corre buon sangue: ad inasprire i rapporti tra le due frange c’è una forte rivalità politica che ha costretto ad alzare il livello di allerta. Misure di sicurezza elevate che, però, non hanno evitato agguati e tafferugli vari che hanno condotto all’arresto 12 tifosi biancocelesti. Come riportato dal Corrieredellosport.it, i poliziotti della Digos hanno fermato gli ultras per gli scontri della notte in piazza Risorgimento dopo la partita. Tra gli scozzesi, invece, si registra un accoltellato trasportato in codice giallo al Santo Spirito.