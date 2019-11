Lazio, Immobile verso il traguardo delle 200 presenze in Serie A

Immobile pronto per la presenza numero 200 in Serie A. Il giocatore ne ha collezionate 116 solo con la Lazio

Ha appena tagliato il traguardo dei 100 gol. Adesso, per Ciro Immobile è tempo di tagliare il nastro di un altro obiettivo: le 200 presenze in Serie A. Domenica, infatti, il bomber numero 17 avrà la possibilità di scendere sul rettangolo verde per raggiungere un nuovo successo personale. 199 cartellini timbrati, di cui: 116 con la Lazio; 47 con la maglia del Torino; 33 con quella del Genoa e 3 fra le fila della Juventus.

In 199 presenze, Ciro è andato a segno 112 volte e chissà che non possa festeggiare la duecentesima con la 113esima rete.