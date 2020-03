Lazio, Cellino su Lotito: «Vuole lo scudetto? Diamoglielo. Crede di essere imbattibile»

Il patron del Brescia ha parlato del ritorno ad allenarsi e si è scagliato contro il presidente laziale che vuole finire la stagione

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e con lei anche molte delle strutture che reggono il paese: lo sport inevitabilmente ha subito delle modifiche drastiche e la Serie A è a rischio. Durante la settimana si è discusso molto sulla ripresa degli allenamenti per i vari club che si sono divisi sul tornare o meno in campo. Alcuni presidenti sono a favore per ricominciare prima del 4 aprile ma altri sono altrettanto contrari, per capire quanto si possa diffondere ancora il contagio.

In un’intervista al Corriere dello Sport, Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha detto la sua e ha mosso una forte critica a chi continua a pensare al campionato. Secondo lui questo campionato è già finito e bisogna pensare al prossimo e si lascia a una battuta su Claudio Lotito che vuole ottenere lo Scudetto:

«Qualcuno non si rende ancora conto di quello che sta accadendo, e quel qualcuno è peggio del virus. Io non credo ai miracoli, ho smesso di farlo tanto tempo fa. Resettiamo. Lotito vuole lo Scudetto? Diamoglielo, è convinto di avere una squadra imbattibile».