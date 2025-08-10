Lazio, c'è un ruolo da rimettere in auge dopo le grandi difficoltà - Lazio News 24

La Lazio riparte con nuove ambizioni: centrocampo al centro del progetto

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a ripartire con determinazione dopo una stagione altalenante, caratterizzata da momenti di grande intensità alternati a passaggi a vuoto. Il nuovo campionato si avvicina e l’obiettivo della Lazio è quello di ritrovare continuità, solidità e soprattutto quella brillantezza che, soprattutto a centrocampo, è mancata nel corso dell’ultima annata.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, i riflettori in casa Lazio sono puntati proprio sulla mediana, vero punto debole della scorsa stagione. Il centrocampo, che negli anni passati era stato una delle armi principali della squadra biancoceleste, ha vissuto un momento di flessione, non riuscendo a garantire né la copertura difensiva né la qualità necessaria in fase offensiva. Maurizio Sarri, consapevole dell’importanza del reparto, ha chiesto alla dirigenza uno sforzo sul mercato per rinforzare la zona nevralgica del campo.

La Lazio ha già cominciato a muoversi, valutando profili in grado di adattarsi al sistema di gioco del tecnico toscano, basato sul possesso palla e sulla rapidità nelle transizioni. I dirigenti biancocelesti stanno lavorando per costruire un centrocampo più dinamico e compatto, capace di supportare al meglio la fase offensiva senza sacrificare l’equilibrio difensivo.

Non mancano le aspettative anche sui giocatori già presenti in rosa. Alcuni elementi chiave della Lazio, dopo una stagione sotto tono, sono chiamati al riscatto. L’allenatore punta a recuperare la migliore versione di quei centrocampisti che in passato avevano mostrato qualità tecniche e visione di gioco all’altezza delle competizioni europee.

La stagione che si apre rappresenta dunque un momento cruciale per la Lazio, non solo per ritrovare il piazzamento in Europa, ma anche per consolidare un’identità tattica ancora in evoluzione. Il centrocampo sarà la cartina al tornasole di questa crescita: se il reparto riuscirà a ritrovare equilibrio e incisività, la Lazio potrà ambire a traguardi importanti.

Con l’entusiasmo rinnovato e un Sarri determinato a dare un’impronta sempre più riconoscibile alla squadra, la Lazio si prepara a un campionato decisivo, con il centrocampo chiamato a fare la differe