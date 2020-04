Uovo di Pasqua originale, quello della famiglia Cataldi, con la rappresentazione del gol di Danilo alla Juventus in Supercoppa

Danilo Cataldi non dimentica il gol in Supercoppa contro la Juventus nella partita poi vinta dalla Lazio per 3-1. Come mostrato dalla sua compagna sul suo profilo Instagram, la famiglia ha ricevuto un uovo di Pasqua con lo stemma della Lazio al centro, poggiato su una rappresentazione del gol su punizione del centrocampista biancoceleste contro i bianconeri, con tanto di risultato e cronometro.