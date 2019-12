Lazio, Cataldi supera i controlli con… la coppa

Danilo Cataldi ha segnato il goal che ha confermato la vittoria della Lazio. Da quel momento non si è più staccato dal trofeo

Se l’è sudata, ha messo il sigillo finale, ed ora non se ne vuole più liberare: Cataldi ha reso realtà il sogno di conquistare un altro trofeo a discapito della Juventus.

Un momento indelebile, per la mente del giovane romano che, essendo tifoso della Lazio, non poteva chiedere di meglio come regalo di Natale. Così emozionato e provato, che il giocatore nato e cresciuto con questa maglia non lascia la Supercoppa nemmeno per passare i controlli di sicurezza in aeroporto, creando un simpatico siparietto. La coppa che Danilo non scorderà mai.