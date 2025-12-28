Lazio, Cataldi nel mirino dopo le polemiche di Udine. Cosa rischia il terzino biancoceleste. La situazione - Lazio News 24

Lazio, pari amaro a Udine e Cataldi nel mirino: l’episodio arbitrale scatena polemiche

Un altro episodio controverso colpisce la Lazio. Nel match contro l’Udinese, i biancocelesti erano passati in vantaggio, ma nel finale hanno subito il pareggio di Davis. Il gol dell’attaccante bianconero, però, è arrivato dopo un netto fallo di mano, che l’arbitro Colombo ha deciso di convalidare anche dopo il silent check del VAR. La decisione ha scatenato incredulità e rabbia tra i giocatori della squadra di Sarri.

Sul campo, la frustrazione della Lazio è stata palpabile. I giocatori si sono rivolti contro il direttore di gara, protestando energicamente per quanto accaduto. Per evitare conseguenze disciplinari, il tecnico biancoceleste è intervenuto subito dopo il triplice fischio per calmare i suoi uomini e prevenire possibili squalifiche. Sarà il referto del Giudice Sportivo, alla fine della giornata di Serie A, a chiarire la posizione della squadra e l’eventuale applicazione di provvedimenti.

Particolare attenzione è rivolta a Cataldi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel finale di gara il centrocampista della Lazio ha applaudito l’arbitro Colombo, gesto che potrebbe costargli una sanzione. L’episodio rischia di trasformare un semplice pari in una vicenda ancora più complicata per il club biancoceleste, che deve già fare i conti con la delusione per il gol subito nel recupero.

La speranza della Lazio è che, oltre al danno sportivo del pareggio, non ci siano ulteriori beffe sotto forma di multe o sospensioni. La squadra dovrà concentrarsi ora sulle prossime gare, cercando di reagire sul campo e di non farsi distrarre dalle polemiche arbitrali. Cataldi, simbolo di esperienza e temperamento, sarà chiamato a guidare i compagni e mantenere la calma, mostrando leadership nonostante le difficoltà e le ingiustizie percepite in campo.

