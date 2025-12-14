News
Lazio, Cataldi leader indiscusso dei biancocelesti: che prestazione contro il Parma! I voti
Lazio, Cataldi leader totale dei biancocelesti al Tardini: che partita contro il Parma di Cuesta! Le pagelle dei quotidiani
La prestazione di Danilo Cataldi contro il Parma è stata di altissimo livello, coronata dall’assist decisivo nel finale di gara. Sotto la guida di Maurizio Sarri, il centrocampista biancoceleste si sta confermando come uno dei giocatori più importanti della Lazio, un punto fermo difficile da mettere in discussione.
Il numero 32 dimostra costanza e personalità in ogni partita. Nei momenti più complicati, quando il peso dei tre punti diventa enorme e la squadra sembra in difficoltà, Cataldi non si tira mai indietro. È un leader tecnico e carismatico, capace di trasmettere calma e di gestire il pallone con intelligenza anche in condizioni di netta inferiorità numerica, come accaduto al Tardini.
All’82’, la sua visione di gioco gli consente di servire Noslin con un passaggio perfetto, trasformato poi nel gol vittoria. Se il titolo di migliore in campo spetta all’attaccante olandese per la rete decisiva, Cataldi merita comunque una menzione speciale e voti altissimi in pagella, confermandosi uomo chiave della Lazio.
CORRIERE DELLO SPORT – Cataldi 8;
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Cataldi 7.5;
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Lazio, Cataldi leader indiscusso dei biancocelesti: che prestazione contro il Parma! I voti
Lazio, Cataldi leader totale dei biancocelesti al Tardini: che partita contro il Parma di Cuesta! Le pagelle dei quotidiani La...
Lazio, i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il fine settimana dei giovani biancocelesti
Lazio, si è chiuso il settore giovanile dei biancocelesti: ecco tutti i risultati del weekend delle giovani aquile. La nota...
Parma Lazio, che impresa al Tardini! Tra i protagonisti c’è Sarri: ecco i voti per il tecnico biancoceleste
Parma Lazio, vittoria da eroi al Tardini! Tra i protagonisti Maurizio Sarri: ecco le valutazioni per il tecnico dai giornali...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...