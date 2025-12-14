Lazio, Cataldi leader indiscusso dei biancocelesti: che prestazione contro il Parma! I voti

Lazio, Cataldi leader totale dei biancocelesti al Tardini: che partita contro il Parma di Cuesta! Le pagelle dei quotidiani

La prestazione di Danilo Cataldi contro il Parma è stata di altissimo livello, coronata dall’assist decisivo nel finale di gara. Sotto la guida di Maurizio Sarri, il centrocampista biancoceleste si sta confermando come uno dei giocatori più importanti della Lazio, un punto fermo difficile da mettere in discussione.

Il numero 32 dimostra costanza e personalità in ogni partita. Nei momenti più complicati, quando il peso dei tre punti diventa enorme e la squadra sembra in difficoltà, Cataldi non si tira mai indietro. È un leader tecnico e carismatico, capace di trasmettere calma e di gestire il pallone con intelligenza anche in condizioni di netta inferiorità numerica, come accaduto al Tardini.

All’82’, la sua visione di gioco gli consente di servire Noslin con un passaggio perfetto, trasformato poi nel gol vittoria. Se il titolo di migliore in campo spetta all’attaccante olandese per la rete decisiva, Cataldi merita comunque una menzione speciale e voti altissimi in pagella, confermandosi uomo chiave della Lazio.

CORRIERE DELLO SPORT – Cataldi 8;

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Cataldi 7.5;

