Lazio, finito l’isolamento per Cataldi: il centrocampista riabbraccia la famiglia FT

Lazio, Danilo Cataldi esce dall’isolamento fisuciario e torna sul campo di Formello…e a riabbracciare la sua belle Elisa

Uno dei grandi mali che porta con sè il Covid è sicuramente la lontrananza. L’isolamento forzato per tenere familiari e persone care al sicuro. Lo stesso che in questi giorni ha vissuto Danilo Cataldi, lontano dalla sua Elisa e dal piccolo Tommaso. Il centrocampista – che non si vedeva in campo dal 18 ottobre – è stato in quarantena fiduciaria, in attesa di fare chiarezza, dopo il caos tamponi scoppiato in casa Lazio.

Il giocatore sembra poter tirare un sospiro di sollievo e, se rivederlo sul manto verde di Formello è stata una buona notizia per mister Inzaghi, poterlo riabbracciare è stata una gioia ancora più grande per la bella Elisa. A postare il momento è stata proprio la ragazza, sul suo profilo Instagram.