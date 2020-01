Lazio, Cataldi in Paideia per accertamenti FOTO

Gli account ufficiali della clinica romana confermano la presenza del centrocampista della Lazio per accertamenti

Durante la partita contro la Cremonese in Coppa Italia, Cataldi è dovuto uscire dal campo per una riacutizzazione del problema al polpaccio.

Questo infortunio ha costretto il centrocampista romano a saltare la partita con la Sampdoria. Nella conferenza stampa in vista di Napoli-Lazio, il mister Inzaghi aveva confermato l’entità dello stop dicendo che Cataldi sarebbe rimasto fuori per 15-20 giorni, saltando quindi il derby. Oggi il giocatore biancoceleste si è presentato in Paideia per effettuare degli accertamenti. Nelle prossime ore ci saranno delle novità.

