Lazio, Castrovilli riparte dalla Spagna: Baroni ha in mente questo per lui. Gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida

La vera rinascita di Castrovilli avverrà questa sera, a Cadice. Baroni lo ha messo dentro in anticipo, al St Mary’s Stadium neppure doveva entrare. Ora l’esordio: come riporta Corriere dello Sport, gli toccherà un tempo, probabile staffetta con Dele Bashiru. Il tecnico della Lazio deve solo decidere se impiegarlo nel primo tempo o farlo entrare nella ripresa.

Il giocatore in Serie A è riapparso nelle ultime giornate della scorsa stagione, quando Italiano lo ha rimesso in campo per sfruttarne la freschezza. Ora deve rilanciarsi con la Lazio.