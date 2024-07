Lazio, Castrovilli: «Il mister gioca molto sulle pressioni. Ho incontrato Zaccagni e…». Le prime parole da giocatore biancoceleste

Il Castrovilli si è detto pronto per questa nuova avventura ai microfoni di Lazio Style Channel. Le sue parole.

PAROLE– «Il mister gioca molto sulle pressioni, fa un ottimo gioco che a me piace tanto, vuole che la squadra giochi, abbia un’identità. Mi reputo un giocatore tecnico, può esaltare le mie caratteristiche. Ho incontrato Zaccagni in aeroporto, siamo saliti insieme. Ho trovato un gruppo fantastico. Non solo i miei compagni, ma anche chi c’è dietro le quinte».