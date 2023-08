Lazio, Castellanos si presenta: le sue parole in conferenza stampa

Lazio, Il Taty Castellanos si presenta: le sue parole in conferenza stampa

Giornata di presentazioni in casa Lazio, anche per Taty Castellanos, attaccante arrivato dal Girona in questa sessione di mercato.

Ecco la sua conferenza stampa integrale.

PRIME IMPRESSIONI– «Sono felicissimo di essere qui. Voglio ringraziare Fabiani e tutti quelli che mi hanno dato questa opportunità. Ho sempre capito che era un’oppoturnità per crescere e per vincere con questa maglia. Fiero di indossare questi colori»

ARGENTINI NELLA LAZIO– «Si, la Lazio è un grande club. Appena mi hanno parlato di loro e di giocare qua, non ci ho pensato due volte. Tanti argentini hanno fatto la storia qui, ma prendo al meglio questa opportunità e responsabilità che cercherò di onorare il meglio possibile»

CONCORRENZA CON IMMOBILE- «Ciro è il capitano e sono certo di imparare da lui. So quello che rappresenta per la Lazio, ma abbiamo un buon rapporto. Possiamo crescere insieme per dare tante soddisfazioni a questa squadra. Aspetto il mio momento»

NAZIONALE ARGENTINA- «E’ un sogno, fare parte di un club di elite come la Lazio può accelerare la chiamata»

TIPO DI GIOCATORE– «Sono un giocatore di carattere, che sa aiutare la squadra e aprire spazi. Sono in grado di fare reparto e sfrutterò le occasioni che avrò per dare una mano alla Lazio»

GOL– «Non ho una cifra, spero di farne il più possibile per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi»

SARRI– «Ovviamente ho capito lo stile di gioco del mister. Ho capito tutti movimenti e quello che c’è da fare. Credo che passo dopo passo andrò migliorando. La Serie A è un campionato molto fisico, ma so che soddisferò le richieste che mi saranno fatte. »

PROMESSSA AI TIFOSI- «Appena arrivato mi sono reso conto di una tifoseria differente. Il loro affetto mi ha fatto innamorare di questi colori. Molti ragazzi mi copiano taglio di capelli e comprano la mia maglia, e questo fa bene al morale. Sono certo di poter dare il meglio qui, ovviamente per raggiungere i risultati. Sarà una grande annata, perchè abbiamo un grande staff tecnico ed un grande mister.»

DERBY– «Partita molto importante, ci sarà bisogno di tantissima concentrazione per dare alla squadra la vittoria che si merita.»

ASPETTATIVE CHAMPIONS E 4 GOL AL REAL- «I quattro gol al Real hanno avuto un valore importante per me, mi hanno reso molto conosciuto. So che potrebbero essere i nostri rivali in Champions, è un anno nuovo, è importante voltare pagina. Questo anche per quanto riguarda il City, so che sono tutte chance importanti per crescere dal punto di vista professionale. Sono alla ricerca di nuovi stimoli per migliorare la mia carriera»