Lazio, Castellanos titolare nel Derby? Ecco cosa ha in mente Baroni per la sfida con la Roma. Le ultime

Lazio, Castellanos titolare nel Derby? Ecco cosa ha in mente Baroni per la sfida con la Roma. Tutti i dettagli alla vigilia del match

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Marco Baroni avrebbe un piano per il rientro di Taty Castellanos in campo, il tecnico della Lazio infatti vorrebbe impiegare l’argentino fin dal primo minuto col derby, ma non solo, perchè l’allenatore pensa già anche alla gara di ritorno contro il Bodo in Europa League.

Giovedì, nella gara d’andata, il Taty ha giocato uno spezzone della sfida, ma è stato inconsistente. Domani contro la Roma l’intenzione di Baroni è quella di lanciarlo come titolare.