Lazio, Castellanos non ha dubbi: secondo il giocatore è lui il miglior argentino nella storia del club. I dettagli

Il legame tra la Lazio e l’Argentina è storico. Sono decine i giocatori dell’Albiceleste passati per la Capitale. L’ultimo è il Taty Castellanos, arrivato in estate. L’attaccante nella giornata di ieri si è sottoposto a un quiz particolare sui canali ufficiali del club in cui ha dovuto scegliere il miglior calciatore argentino nella storia biancoceleste.

A dominare inizialmente è Crespo, ritenuto più forte di Claudio Lopez, Almeyda, Correa, Biglia, ma non del Cholo Simeone, battuto a sua volta da Juan Sebastia Veron. La Brujita è arrivata fino in fondo, superando i faccia a faccia con Sensini, Cruz, Ledesma, Sorìn, Zarate, prima di imbattersi con l’attuale commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni. Taty non ha avuto dubbi e ha optato per l’ex terzino.