Lazio, Cassano: «Correa da top europea. E Luis Alberto…»

Lazio, il commento di Cassano dopo la partita contro il Cluj

Negli studi di Sky Sport durante Lazio Cluj c’è anche Antonio Cassano, che ha detto la sua sulla partita soffermandosi anche sull’ex compagno Joaquin Correa: «Se riesce a migliorare sotto porta, può giocare in una squadra tra le top5 in Europa, con tutto il rispetto per la Lazio. Ha una qualità immensa, ma deve fare più gol. La Lazio è contenta di andar fuori, anche se nessuno lo dirà. Loro puntano molto sul quarto posto, ci provano da tre anni e non si strapperanno i capelli se usciranno dall’Europa League».

LUIS ALBERTO – «Luis Alberto è il vero play della Lazio, ha sempre il pallino del gioco in mano. In base a come si muove lui poi tutti gli altri lo seguono. Mi piace l’idea offensiva della Lazio. Sia Milinkovic che Luis Alberto potrebbero fare le mezze punte, mentre Inzaghi li usa come mezzali. Si fanno valere anche in fase difensiva, ma la priorità di Inzaghi e della Lazio è giocare bene e creare tanto in attacco».