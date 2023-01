Lazio, Casale sui social esterna la sua gioia per il primo gol – FOTO

Lazio, il difensore della Lazio nonostante non sia valso i tre punti esterna sui social la sua gioia per il primo gol con i biancocelesti

La prima rete non si scorda mai, certo se fosse valsa i tre punti lo era ancor di più. Nonostante questo però Casale ha voluto comunque esternare la sua gioia per il primo centro con la maglia della Lazio

PAROLE – «Non possiamo giocare tutte le volte con la stessa intensità, e quando non puoi vincere devi riuscire a non perdere. Ma nulla mi toglierà l’enorme gioia per il primo gol in Serie A. Esultanza promessa in caso di gol»