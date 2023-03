Lazio, Casale squalificato: la decisione del Giudice sportivo. Confermate le sanzioni ricevute dai calciatori biancocelesti

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la decisione del Giudice sportivo. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La 24ª giornata di Serie A TIM è ormai in archivio con la Prima Squadra della Capitale che, dopo il successo contro la Sampdoria, venerdì alle 20:45 sfiderà il Napoli. A seguito dei verdetti sportivi maturati nel match contro i toscani, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando le sanzioni ricevute dai calciatori biancocelesti. Squalifica per un turno ai danni di Nicolò Casale, già diffidato, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, mentre Matias Vecino è entrato nella lista dei diffidati, reo di un comportamento non regolamentare sul terreno di gioco»