Lazio, Casale: il bel gesto del difensore che non è passato inosservato nel pre gara

Casale, nel pre gara contro l’Inter non è passato inosservato il bel gesto del calciatore: ecco di che si tratta

La delicata sfida contro l’Inter deve consentire alla Lazio di non perdere terreno per l’Europa, nonostante attualmente si trovi sotto di un gol. Nel pre gara durante l’ingresso in campo dei calciatori non è passato inosservato un bel gesto di Casale, il quale ha coperto un bambino con la sua felpa per evitargli di prendere freddo viste le temperature rigide e fredde di Roma.