Lazio, attenzione ai cartellini: sono cinque i diffidati

Lazio, pericolo cartellini in vista del match di domenica contro il Genoa: sono cinque i biancocelesti diffidati

Gara con l’Inter ormai archiviata testa già a Genova in vista del match di Marassi di domenica. Ogni gara sarà fondamentale per la Lazio di mister Inzaghi per proseguire il suo cammino in questa stagione straordinaria.

Come riporta il Corriere dello Sport tuttavia i biancocelesti dovranno stare molto attenti ai cartellini. Sono infatti cinque i diffidati che prendendo un giallo salterebbero il prossimo match contro il Bologna. Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari i cinque che dovranno prestare molta attenzione.