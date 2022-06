Mastroianni (DAZN): «Punterei su Vicario, perchè Carnesecchi...»

Dario Mastroianni – telecronista DAZN – ha detto la sua sulla scelta del nuovo portiere della Lazio: ecco le sue parole

La Lazio vuole Carnesecchi e Carnsecchi vuole la Lazio. A beffare la parti, però, la possibile lussazione della spalla del portiere. In attesa di conoscere l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero, Dario Mastroianni – telecronista DAZN – ha parlato così per i microfoni di Radiosei:

«Carnesecchi è un prospetto di assoluto valore, la Serie B è un campionato altamente formativo, è un campionato smaliziato con ritmi molto alti. Il portiere ha avuto qualche giro a vuoto, che non ha compromesso affatto la stagione sua e della Cremonese. Ha qualità indiscutibili, già a Trapani aveva fatto vedere di essere un ottimo portiere. La speranza è che l’infortunio non sia grave, ma per un numero 1 la spalla è un problema. Idea mia: vedendo le cifre che circolano, il prenderei Vicario. Il portiere dell’Empoli è già pronto, pur essendo giovane. Non vuol dire che Carnesecchi non possa diventare ancora più forte, ma se dovessi fare un investimento adesso, opinione mia, punterei su Vicario».