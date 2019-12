Caressa: «Se la Lazio vince a Cagliari, la lotta scudetto diventa a tre…»

Fabio Caressa, in attesa di Cagliari-Lazio, ha commentato la lotta scudetto e le possibilità dei biancocelesti

Una gara che vale l’Europa e qualcosa in più. Cagliari–Lazio è una sfida ai vertici che può aprire scenari ambiziosi alla squadra di Inzaghi, in caso di vittoria. Fabio Caressa, a Sky, ha analizzato così la lotta allo scudetto:

«Vi voglio far notare una cosa. Continuiamo a parlare di duello a due tra Inter e Juventus, ma guardando la classifica non è così, si potrebbe accorciare clamorosamente. Cagliari e Lazio si giocano una partita in origine per la zona Champions League, ma la Lazio è a 33. Se il Cagliari vincesse, agguanterebbe la Roma facendo grandissima cosa. Se dovesse vincere la Lazio andrebbe a tre punti da Inter e Juventus, squadra che ha appena battuto. Diventa inevitabilmente una corsa a tre non più a due».

