Lazio, Careca: «Juve in testa ora ma i biancocelesti sono competitivi»

L’ex campione del Napoli ha dettola sua sulle due squadre che si stavano contendendo lo Scudetto prima dello stop: Lazio e Juventus

Prima che la Serie A si interrompesse per il Coronavirus, l’unica squadra che era riuscita ad impensierire la Juventus per lo Scudetto è stata la Lazio. Ora il campionato è fermo e non si sa quando riprenderà.

La storica stella Careca, ai microfoni di TMW, si è espresso su entrambi i temi: «Mi dispiace tanto per la situazione in Italia, ho tanti amici in primis a Napoli e anche a Roma. Ormai si parla 24 ore del virus e soprattutto di quel che succede in Italia. Speriamo che si possa fermare il contagio. Da voi ci sono tanti positivi al coronavirus e anche tanti morti. Quanto al campionato la Juve è sempre in testa ma ora c’è una Lazio molto competitiva e va fatto un plauso all’Atalanta per come sta andando anche in Champions».