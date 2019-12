Giulio Cardone, giornalista, è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA CARDONE – «Una cosa che deve rendere orgogliosa la Lazio è il fatto che si dava per scontato che dopo il pareggio al 93′, dovesse per forza di cose essere la squadra di Inzaghi a cercare la vittoria. Un cambio di mentalità che sta attraendo molte attenzioni sui biancocelesti, tanto da generare anche reazioni scomposte (ride, ndr). Per quanto riguarda i 7′ di recupero, va detto solo che per una volta ha trionfato la giustizia visto le tante interruzioni ostruzionistiche del Cagliari. Ora in casa Lazio c’è grande entusiasmo, giuste le parole di Tare funzionali ad evitare la trappola dell’euforia. Ci sono squadre attrezzate in modo diverso e non sottovalutiamo il mercato di gennaio per quanto riguarda l’Inter. Alla squadra di Conte manca una grande mezzala sinistra, se dovesse arrivare sarebbe completa».