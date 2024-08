Lazio, capitolo cessioni: il club è a lavoro per sfoltire la rosa. Ecco i nomi in uscita. Gli ultimi aggiornamenti

La lista dei 25 della Serie A impone ala Lazio di fare alcune cessioni sommate a quelle dei calciatori che al momento sono ai margini del progetto. Cancellieri continua a essere inseguito da mezza Serie A, ma per il momento non si è arrivati ancora alla fumata bianca. Sirene spagnole per Basic con l’Espanyol, mentre Akpa Akpro vorrebbe tornare al Monza. Restano da sistemare anche Fares, Andre Anderson e Diego Gonzalez, con questi ultimi due che sono nel radar della Salernitana e bisognerà capire se finiranno nell’affare Dia.

Di Mandas mentre Hysaj è all’ultimo anno di contratto con un ingaggio importante è in cerca di una piazza che gli offra altrettanto. Da monitorare anche Isaksen, oltre alla Turchia, come riporta Il Corriere dello Sport, su di lui può tornare in Feyenoord.