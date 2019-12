Lazio, Capello: «Biancocelesti pericolosi per Juve e Inter»

Lazio, le parole di Fabio Capello sulla corsa scudetto e sulla possibilità che i biancocelesti impensieriscano Juventus e Inter

Non ha dubbi Fabio Capello, le favorite per lo scudetto rimangono Inter e Juventus ma non è detto che non possa spuntare un outsider. Ecco le parole dell’ex allenatore ai microfoni della trasmissione televisiva Dribbling.

«Juventus e Inter sono entrambe attrezzate per arrivare prime, hanno nel DNA questa caratteristica e questa voglia. Anche le romane stanno facendo molto bene. La Lazio in particolare non ha paura di giocare contro le favorite. La metto comunque tra le squadre “pericolose” per le prime due, ma credo che le altre abbiano qualcosa in più».