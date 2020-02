Lazio, Capello: «Tutti sottovalutano Inzaghi ma io starei molto attento»

Lazio, le parole di Fabio Capello in merito ai biancocelesti ma anche a Inter e Juventus per la corsa scudetto

La vittoria di ieri della squadra di Inzaghi contro la Spal ha proiettato la Lazio ancora in alto in classifica. L’ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua in merito ai microfoni di Sky Sport.

«La Lazio non ha i problemi dell’Inter, gioca a memoria. L’avevo vista in calo per due partite, senza ritmo e senza velocità. Con la Spal o era poca cosa la Spal o troppo la Lazio, ho comunque visto una bella squadra. Fino alla fine ci sarà lotta per lo Scudetto, dopo tanti anni si torna a combattere. Favorita? Ci sono impegni e infortuni. L’Inter non ha più scusanti perché ha tutto, la Juventus non ha fatto acquisti e si ritiene a posto. Attenti a Inzaghi, tutti sottovalutano la Lazio io invece starei molto molto attento».