Lazio, Capello: «I biancocelesti possono raggiungere il primo posto»

Lazio, l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato della possibilità scudetto per i biancocelesti in un’intervista sul Corriere dello Sport

Una Lazio che fa emozionare i suoi tifosi e fa ricredere molto anche gli addetti ai lavori. Uno tra questi è Fabio Capello che al Corriere dello Sport ha commentato così il momento glorioso della squadra di Inzaghi:

«Scudetto? La Lazio deve convincersi di potersela giocare. In teoria, ha le potenzialità per puntare al primo posto: un gruppo di campioni, un allenatore molto bravo come Simone Inzaghi, un ottimo d.s. come Tare che non sbaglia quasi mai sul mercato. Poi anche a Lotito vanno riconosciuti i suoi meriti, ha dimostrato di essere un ottimo presidente. La Lazio nel decennio appena concluso è stata la seconda squadra italiana per trofei dopo la Juventus. La Juve è la Juve, ma ha la Champions in testa. L’Inter invece ha la mente libera, anche i nerazzurri potrebbero farcela.»