Calciomercato Lazio, un ex obiettivo potrebbe arrivare in Serie A, le ultime

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo potrebbe arrivare in Serie A, pronta l’offerta di 10 milioni per strappare il sì

Domenico Berardi potrebbe presto tornare in Serie A: come riportato da calciomercato.com, l’ex obiettivo del calciomercato Lazio piace per gennaio all’Atalanta.

Nonostante l’infortunio al tendine che lo ha tenuto fuori per molti mesi il calciatore ha il gradimento di Gasperini: Percassi potrebbe anche piazzare una cifra attorno ai 10 milioni per convincere il Sassuolo.