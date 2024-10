Lazio Women, testa al Como: le calciatrici ritornano dalle Nazionali. Ecco come è andata

Lazio Women, le biancocelesti pronte a rituffarsi sul campionato dopo gli impegni con le rispettive Nazionali: ecco come è andata

La Lazio Women pronta a tornare in campo. Chiusi gli impegni delle calciatrici con le rispettive Nazionali: ecco come è andata.

IL COMUNICATO – Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, la Lazio Women si proietta al doppio impegno contro il Como Women, tra campionato e Coppa Italia.

Osservando più da vicino le varie biancocelesti scese in campo con le relative rappresentative, a spiccare é la prima rete con l’Italia Under 23 di Visentin, titolare insieme a D’Auria, che ha permesso alle azzurrine di battere di misura la Spagna.

Rimanendo sempre in casa Italia, Goldoni ritrova invece la maglia della Nazionale maggiore subentrando nel corso del secondo tempo nel successo per 5-0 contro Malta.

Soddisfazione anche per Sara Cetinja che, dopo essere rimasta in panchina nel primo dei due test contro la Bosnia Erzegovina, ha vestito la maglia da titolare nella successiva amichevole vinta per 4-1.

Due su Due per Yang che con la Cina ottiene due vittorie con Uzbekistan (3-0) e Vietnam (2-0) avvicinandosi così a quota trenta presenze con la propria rappresentativa.

Esordio invece con la Finlandia Under 23 per Karresmaa, titolare dal primo minuto contro l’Islanda.

Altre due presenze con la nazionale ungherese, infine, per Kajan impegnata nel doppio test contro la Scozia.