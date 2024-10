Gol Tchaouna, il francese stende definitivamente il Como: è la prima rete con la Lazio

Gol Tchaouna, l’esterno francese segna la sua prima rete con la maglia della Lazio e porta il risultato del match contro il Como sul 5-1

Si iscrive anche Loum Tchaouna al tabellino dei marcatori di Como–Lazio. L’esterno francese ha segnato la sua prima rete in assoluto con la maglia biancoceleste ed ha chiuso definitivamente il match del Sinigaglia.

Il classe 2003 non ha sbagliato a tu per tu con Audero e ha portato il risultato sul 5-1 in favore della squadra di Baroni. Il direttore di gara ha successivamente fischiato la fine della partita.