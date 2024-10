Maldini Lazio, dicono di lui: «In questo momento non servirebbe. Ecco perchè»

Maldini Lazio, il commento di Roberto Rambaudi sul possibile acquisto da parte del club biancoceleste: le sue dichiarazioni

Sulle frequenze di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato del calciatore del Monza Daniel Maldini, accostato anche al calciomercato Lazio per le prossime sessioni. Le sue dichiarazioni sul possibile affare.

LE PAROLE – «Non ci sono tanti calciatori con le sue caratteristiche in giro, è una seconda punti, non è un centrocampista. In questa Lazio, con Castrovilli e Pedro, forse non servirebbe ma è un calciatore dalle qualità atipiche».