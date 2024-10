Infortunio Lazzari, il terzino ha svolto gli esami a Villa Mafalda: le sensazioni in vista del Como

Infortunio Lazzari, oggi il terzino ha svolto nuovi esami. In giornata si saprà di più per quanto riguarda le sue condizioni

Manuel Lazzari si è sottoposto a nuovi esami a Villa Mafalda dopo l’infortunio al retto femorale della coscia sinistra accusato contro l’Empoli. Il terzino della Lazio sta meglio e spera di rientrare tra i convocati già giovedì contro il Como.

«Se sarò convocato? Speriamo», sono state le sue parole all’uscita dalla struttura. In caso di esito positivo, Lazzari potrebbe subito rientrare in gruppo durante questa settimana. La ripresa degli allenamenti a Formello è, infatti, prevista per domani.