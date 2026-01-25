Lazio nel caos, Bargione: «Salvate il soldato Sarri. I tifosi non ne possono più» – VIDEO

Lazio nel caos, fanno discutere i temi caldi! Il collega Andrea Bargione ha fornito la propria analisi accurata in merito. Le sue dichiarazioni

La Lazio è immersa in un caos non indifferente! Diverse le tematiche che fanno discutere addetti ai lavori e non. Il collega Andrea Bargione è intervenuto in merito alla questione più calda del momento che verte su Lotito-Sarri. Vi riportiamo le sue dichiarazioni riprese da CalcioNews24:

COLONNE LAZIO – «Se fosse il titolo di un film, sarebbe “Salvate il soldato Sarri” perché ha davvero fatto questo. E’ tornato in casa Lazio dopo le dimissioni di qualche anno fa, è tornato con un mercato in estate bloccato, senza giocatori nuovi, ma con quelli che c’erano, che poi così tanto male non erano! C’erano Guendouzi, Castellanos e Romagnoli. Giocatori che adesso, a pochi mesi dalla distanza del mercato estivo e a quello di gennaio, vede venduti. Romagnoli con ogni probabilità andrà via a breve. Le colonne di una Lazio che poteva fare qualcosa in più, forse competere anche per un posto in Europa League nella prossima stagione. Sono stati svenduti con acquisti che non danno solidità e che, a detta di Sarri, non conosceva».

COMUNICAZIONE SOCIETA’ – «E’ li forse il punto che non funziona in casa Lazio nella comunicazione tra Lotito, Fabiani e Sarri. Il Ds fa il mercato, il presidente probabilmente dà il benestare, ma il tecnico non conosce i giocatori. Quindi è possibile sostituire delle colonne in casa Lazio con dei calciatori che l’allenatore non conosce o comunque non interpellarlo negli acquisti di gennaio? Credo che questo sia veramente un problema grosso che i tifosi vedono dalla parte esterna e che si muovono in una maniera chiara, ovvero non andare allo stadio per protesta nei confronti di Lotito, che ormai la piazza, non sopporta più».

TIFOSI – «Molti dicono “Libera la Lazio, lascia la società a qualcuno che vuole il bene della Lazio” perché forse i tifosi hanno capito che quest’ultimo non passa per le mani di Claudio Lotito, ma non ho dubbi che sono tutti dalla parte di Maurizio Sarri, un allenatore che si sporca le mani davvero, ha trovato situazioni difficili nella sua carriera, è andato giù e ha sofferto, poi è risalito, ha vinto e rivinto ancora, però, è l’unico in casa Lazio che può dare sostegno ai ragazzi giovani, che può fare in modo che si riprenda la Lazio! Una Lazio che vede nella piazza stessa, ovvero quella di Roma un progetto, un’idea, una voglia di tornare a vincere. La Lazio deve essere questo, tornare a vincere ed essere competitiva con tutti gli altri. Ma voi siete più dalla parte di Sarri o di Lotito?».

