Maldini Lazio, i biancocelesti riprendono i contatti con la Dea! Le ultimissime

Maldini Lazio, la dirigenza biancoceleste al lavoro per ingaggiare il giovane! Si desidera affondare il colpo: contatti avviati con l’Atalanta. Le ultime

La Lazio torna a muoversi sul mercato in entrata e uno dei nomi caldi che sta riprendendo quota è quello di Daniel Maldini. Come riportato da Emanuele Baiocchini di Sky Sport, il club biancoceleste ha riaperto i contatti con l’Atalanta per il trequartista italiano, valutando concretamente la possibilità di affondare il colpo entro la fine della sessione invernale!

Lazio, Maldini potrebbe essere il rinforzo giusto per Sarri

Daniel Maldini, classe 2001, è reduce da una stagione di crescita e continuità con l’Atalanta, dove ha potuto mettere in mostra le sue qualità. Il giovane trequartista, figlio d’arte, ha dimostrato la sua versatilità e abilità nel giocare tra le linee, qualità che si sposano perfettamente con il gioco di Maurizio Sarri. Non è la prima volta che il nome di Maldini viene accostato alla Lazio, ma questa volta l’interesse sembra più concreto.

Calciomercato Lazio, il profilo di Daniel Maldini è apprezzato

L’Atalanta, che ha già investito su Maldini, potrebbe ora valutare l’opportunità di lasciarlo partire, soprattutto se la Lazio dovesse avanzare con una proposta adeguata. L’interesse biancoceleste si basa sulle caratteristiche tecniche del giocatore: la capacità di muoversi in mezzo al campo, la visione di gioco e la sua duttilità tattica lo rendono un elemento perfetto per il progetto tecnico della Lazio. Nei prossimi giorni, si prevede un’accelerazione della trattativa, con la Lazio pronta a tentare l’affondo decisivo per portare il ragazzo nella Capitale.

