Lazio, Canovi: «È difficile prevedere cosa ha in testa Lotito. Su Sarri dico questo». Le parole dell’operatore di mercato

Ai microfoni di TMW, l’operatore di mercato Dario Canovi ha detto la sua sulla situazione in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Udinese e la contestazione dei tifosi verso la società. Questo il suo pensiero.

PAROLE– «È difficile prevedere cosa ha in testa Lotito. Non so se rimarrà Sarri. Se rimanesse non mi aspetterei grandi cambiamenti. Ci sarà un bel valzer di allenatori ».