Lazio, Canigiani: «Tanti biglietti già venduti per la Spal»

Lazio, il responsabile marketing Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione sui tagliandi per il match contro la Spal

Non c’è tempo di pensare al pareggio di ieri. Domenica la Lazio scenderà in campo contro la Spal all’Olimpico. Il responsabile marketing dei biancocelesti Marco Canigiani ha fatto il punto sui tagliandi venduti ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Prezzi popolari, ma non solo: ci sarà anche l’offerta per gli Under14 che possono entrare omaggio. C’è anche la promo Sky: gli abbonati possono richiedere 4 codici che danno la possibilità di acquistare il biglietto a prezzo ridotto. Operativi anche per il servizio ‘Bus Insieme‘. Per Lazio – Spal sono già stati venduti più di mille biglietti, speriamo che ci sarà una grande cornice di pubblico. La partita si giocherà alle 15 di domenica, ci sono tutti gli ingredienti per un gran match pure sugli spalti».