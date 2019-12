Marco Canigiani è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio e della Supercoppa

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare di vari argomenti. Ecco ciò che ha detto.

CENA DI NATALE – «Quella di ieri è stata una serata bellissima. C’è stato un clima positivo, soprattutto visto il momento della squadra».

SUPERCOPPA – «Per la Supercoppa lo stadio dovrebbe essere esaurito, con circa 25 mila spettatori. Sarà una nuova avventura, speriamo di portare a casa il trofeo nella nostra prima esperienza araba».

LE NOVITA’ DEL 2020 – «Nel 2020 ci saranno tantissimi appuntamenti in casa, sarà un gennaio intenso. La partita contro il Verona è stata spostata al 5 febbraio, ci ha scombinato i piani per quanto riguarda il 9 gennaio ma rispettiamo gli aspetti tecnici. Ci saranno ugualmente tante novità. Dallo store in centro stiamo avendo riscontri positivi, stiamo inoltre lavorando per alcuni miglioramenti».