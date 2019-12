Lazio, le parole del responsabile del marketing Marco Canigiani su questi giorni che i biancocelesti stanno trascorrendo a Riyad

Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare di questi giorni in Arabia Saudita.

«Siamo molto felici di essere qui a Riyad. È una grande opportunità di crescita per esplorare nuovi mercati, come fu nel 2009 a Pechino. Abbiamo molte idee per far crescere il nostro brand all’estero».