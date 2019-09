Lazio, Canigiani: «Puntiamo a superare i 20 mila abbonamenti!»

Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per parlare della campagna abbonamenti

Come anticipato, oggi è iniziata la seconda fase della campagna abbonamenti della Lazio. Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per fare il punto della situazione: «Oggi pomeriggio è ripartita la campagna abbonamenti, come anticipato. Chiuderà venerdì 20 settembre alle 19:00, alla vigilia della partita interna contro il Parma, per questo sarà importante anticipare i tempi nel scegliere il posto. Abbiamo abbassato i prezzi visto che il derby, una delle partite più importanti, si è già giocato. Speriamo di superare quota 20 mila abbonamenti, superando i numeri dello scorso anno e consolidando la Tribuna Tevere. Ci sono state tante conferme, con molti spostamenti proprio verso la Tevere. Purtroppo per i parcheggi non dipende da noi, siamo ancora in attesa e speriamo che si risolva presto. Siamo vicini anche alla definizione del negozio in centro».