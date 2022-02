Lazio, Canigiani: «Per il Porto attesi 20mila spettatori. Contro il Napoli...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, ha parlato dei biglietti venduti in vista di Porto e Napoli. Le sue dichiarazioni a Lazio Style Radio.

LAZIO-PORTO – «Per Lazio – Porto ci stiamo avvicinando a quota ventimila spettatori. Speriamo che da oggi si riparta dopo il rallentamento del weekend anche tenendo conto dell’ampliamento della capienza».

LAZIO-NAPOLI – «Nei prossimi giorni si conosceranno i prezzi per la partita di domenica. Abbiamo atteso qualche giorno in più per smaltire la richiesta di Lazio – Porto e ora si potrà partire con Lazio – Napoli».

DERBY – «Stiamo attendendo di vedere come procedono le vendite in vista di giovedì anche per evitare di accavallare troppi eventi consecutivi. Siamo pronti per la vendita, mancano ancora molti giorni alla sfida quindi i tifosi avranno tempo per acquistare il biglietto».