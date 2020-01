Lazio, Canigiani: «Verso i 40mila tifosi contro il Napoli». E sulla maglia celebrativa…

Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha fatto il punto sulla vendita dei tagliandi per la gara contro il Napoli

Sulle frequenze di Lazio Style Radio è intervenuto Marco Canigiani – responsabile marketing biancoceleste – per fare il punto sulla gara di domani contro il Napoli e non solo: «Spero che questa mattina ci sia stato un ulteriore incremento, di solito sono le più redditizie per la vendita. Abbiamo superato i 12 mila biglietti venduti, credo che andremo a sfiorare i 40 mila. La campagna abbonamenti è partita abbastanza bene, speriamo di superare il migliaio di tessere sottoscritte in più, che comunque è un buon incremento. Magari l’anno prossimo consolideranno la propria presenza all’Olimpico».

«Non ci sarà il giro con la Supercoppa, si deve essere concentrati sulla partita. Giusto che i tifosi continuino a festeggiare, a breve annunceremo le date del tour della Coppa, ma la squadra è concentrata. Domani verrà presentata prima della partita la nuova maglia, lo scoprirete in una maniera inedita. Ci sarà una scenografia imponente allo stadio che racconterà i 120 anni della storia del club. Vincere domani vuoi dire comunque fare un bel salto in avanti per qualunque obiettivo a cui si punti. Il libro? È finita la prima edizione, è partita la seconda. Nei primi giorni è stato in cima alle classifiche delle vendite online della Mondadori. Un bellissimo libro, un regalo da farsi e da tenere per ricordare la nostra storia. In futuro, aggiorneremo».