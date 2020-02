Lazio, Canigiani: «Si supereranno le 50mila presenze». E sull’apertura della Sud…

Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, ha commentato il prossimo impegno della Lazio cin l’Inter

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto sulle frequenze della radio ufficiale per fare il punto sulla gara contro l’Inter: «Abbiamo superato la soglia dei 20mila biglietti venduti per Lazio – Inter. C’è ancora disponibilità per i Distinti e per la Tevere, quindi si può ancora comprare il biglietto a prezzi contenuti. Penso che si supereranno abbondantemente le 50mila presenze, sicuramente sarà uno stadio degno di questa grandissima partita. La capienza massima? Dipende, per disposizione di ordine pubblico non si può vendere il limite massimo di tagliandi perché bisogna lasciare degli spazi liberi».

«Per quanto riguarda l’apertura della Sud, si fa riferimento alle ordinanze, le squadre come l’Inter hanno tantissimi tifosi anche a Roma. E quindi abbiamo deciso di aprire un pezzo di Sud anche per evitare che vadano nei settori riservati ai tifosi della Lazio. Bus Insieme? Ci aspettiamo una grande richiesta, penso che si raggiungerà il record di partecipanti a questa iniziativa»