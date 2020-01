Lazio, Canigiani: «Per la gara con la Spal superata quota 6000»

Il responsabile marketing della Lazio ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio per aggiornare i dati della partita con la Spal

Marco Canigiani questa mattina ha preso la parola sulle frequenze della radio tematica laziale per aggiornare la situazione riguardante Lazio-Spal.

Il direttore del marketing ha dichiarato: «Ieri sera eravamo a circa 5.000 tagliandi venduti per la gara di domenica prossima con la Spal, ad oggi abbiamo superato quota 6.000, mercoledì e giovedì sono giornate sempre importanti per la vendita. La partenza è stata positiva, ricordiamo che per la gara sono in programma promozioni per gli Under-16 e degli sconti riservati ai clienti Sky. Inoltre, sarà attivo il servizio Bus Insieme. Domani riprenderà anche il tour nei vari Lazio Style 1900 Official Store per poter scattare una foto con l’ultimo trofeo vinto».