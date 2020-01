Lazio, Canigiani: «Per il derby aperto anche il secondo Distinto»

Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha annunciato un’importante novità per il derby della Capitale

Cresce il fermento per il derby di Roma. L’entusiasmo è già alle stelle, per questo, il responsabile marketing biancoceleste – Marco Canigiani – ha annunciato una novità a Lazio Style Radio: «È stato aperto il secondo distinto, la Nord e l’altro Distinto sono sold-out. Sul dato complessivo, essendo un match fuori casa, non abbiamo visione».

«Per la Sampdoria siamo a circa seimila biglietti venduti, ieri è stata una buona giornata di vendita. Credo che il risultato finale possa essere interessante. Continua l’iniziativa Businsieme con circa venti zone di ritrovo, crescono continuamente. Dieci euro in Curva e Distinto per gli Under 16, più o meno un 50% di scontio in tutti i settori. La maglia per i 120 ha avuto un grande impatto emozionale ed il riscontro sulle vendite si è immediatamente visto».