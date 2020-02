Lazio, Canigiani: «Ci saranno 35.000 biancocelesti. Si contano un centinaio di ospiti»

Attesa una grande folla biancoceleste allo Stadio Olimpico per continuare insieme il cammino di questo campionato

Manca sempre meno a Lazio-Bologna e cresce sempre di più l’affluenza tra gli spettatori: allo Stadio Olimpico sono attesi infatti tantissimi tifosi biancocelesti e il numero è sempre più alto. Marco Canigiani, responsabile marketing della società, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e ha parlato della vendita dei tagliandi per il match di sabato:

«Abbiamo superato la soglia dei 14 mila biglietti venduti, ci avviciniamo alle 35 mila presenze. Per l’apertura della Curva Sud dipenderà dall’eventuale esaurimento dei Distinti Sud-Est, anche se ci sono condizioni favorevoli anche nelle Tribune quindi non sarà facile riempirla in tempi brevi. Non abbiamo ricevuto comunicazioni di restrizioni per i tifosi del Bologna, previsti in un centinai di unità».

Canigiani poi torna a sottolineare le promozioni inerenti alla partita contro la squadra di Mihajlovic:

«Ricordo le promozioni per gli Under 14 ed Under 16, inoltre sarà possibile acquistare il biglietto fino al fischio d’inizio della partita. Sta andando molto bene anche la promozione Sky Extra, dove un cliente può acquistare fino a 4 biglietti in Monte Mario a 35 euro. Ci sarà ovviamente anche il servizio BusInsieme, sempre più utilizzato dai tifosi biancocelesti. Aumenta e fa tornare la voglia di andare allo stadio. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto in questi anni, abbiamo riavvicinato i tifosi anche grazie ai risultati della squadra».