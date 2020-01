Lazio, Canigiani: «Contro la Samp verso le 30.000 presenze. Sul derby invece…»

Lazio, Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione sui prossimi impegni dei biancocelesti contro Samp e Roma

La Lazio in queste settimane è attesa da due sfide importanti: la prima sabato contro la Sampdoria e la seconda nel derby contro la Roma. Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Per quanto riguarda la gara di sabato prossimo Lazio-Samp all’Olimpico, abbiamo superato la quota degli 8.000 biglietti venduti, che va aggiunta ai 1.000 abbonati per il girone di ritorno. Siamo quindi intorno alle 30.000 potenziali presenze ma ci attendiamo un incremento nelle prossime ore. Auspico possa esserci una buona cornice di pubblico. Sono attive tutte le ricevitorie. Ricordo che è anche attiva una promozione cone Sky Extra che consente, richiedendo massimo quattro codici promozionali, consentirà ad ognuno di questo di acquistare un tagliando in Tribuna Monte Mario al 50% di sconto, quindi a €35. Per ogni buono d’acquisto è necessario un codice diverso, quindi la procedura di volta in volta. Sabato sarà sempre attivo il servizio Bus Insieme, speriamo di proseguire il percorso intrapreso nelle scorse settimane, sarebbe importante anche per le prossime partite casalinghe».

DERBY – «Per il derby del 26 gennaio prossimo è stato aperto il secondo Distinto, sono quindi esauriti sia la Curva sia il primo Distinto».

ABBONAMENTI – «La campagna abbonamenti procederà fino a domani alle ore 19:00. Chi vuole sottoscrivere la tessera deve sbrigarsi perché un eventuale acquisto del singolo biglietto per Lazio-Samp andrebbe ad inibire l’acquisto del medesimo posto per il girone di ritorno».