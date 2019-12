Lazio, Canigiani: «Da gennaio periodo molto intenso anche con i festeggiamenti per i 120 anni»

Lazio, le parole del responsabile marketing dei biancocelesti Canigiani sui prossimi impegni della squadra di Inzaghi

Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

SUPERCOPPA – «La vendita dei tagliandi per la Supercoppa è complicata, nonostante in tanti si sono già organizzati con i voli. Le modalità sono due: uno su TicketOne per il settore a noi dedicato, l’altro, per i diversi settori dello stadio, sono acquistabili attraverso il sito reso noto dalla Lega Serie A. Lo Stadio ha una capienza leggermente superiore ai 20.000 posti».

OFFERTE – «Per il Natale, stiamo ripetendo l’offerta degli scorsi anni, la quale consente di ricevere un tagliando omaggio per lo stadio acquistando i prodotti presso i Lazio Style 1900 Official Store. In ogni punto vendita, la promozione è già attiva. Da gennaio avremo un periodo abbastanza intenso tra campionato e Coppa Italia, con l’aggiunta della cena di Natale e delle celebrazioni per i 120 anni».