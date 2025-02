Lazio, Candreva decide la sfida contro l’Udinese: ecco quando accadeva

La Lazio allenata da Stefano Pioli affrontò l’Udinese allo Stadio Friuli in occasione della ventitreesima giornata del campionato italiano di massima serie

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria ad Udine.

COMUNICATO- Era il 15 febbraio del 2015. La Lazio allenata da Stefano Pioli, e chiamata al riscatto dopo due sconfitte consecutive in campionato, affrontò l’Udinese allo Stadio Friuli di Udine in occasione della ventitreesima giornata del campionato italiano di massima serie.

Nei primi minuti di gioco è la compagine di casa a premere sull’acceleratore. La sfida si apre, infatti, con una punizione ben calciata da Di Natale; Berisha non si fa trovare impreparato e devia in calcio d’angolo. Al 23’ la Lazio riesce a sbloccare il match: Candreva crossa dalla destra, Klose al centro viene spinto irregolarmente da Wague. Calcio di rigore per i biancocelesti. Dagli undici metri, Candreva supera l’estremo difensore bianconero con un pallonetto perfetto.

Nella ripresa gli uomini di Stefano Pioli potrebbero addirittura raddoppiare ma Candreva e Felipe Anderson non riescono a sfruttare al meglio una ghiotta occasione da una buona posizione. La Lazio blinda il vantaggio e porta via dal Friuli tre punti d’oro per continuare a correre verso un posto in Champions League.

Così la Lazio: Berisha, Basta, de Vrij, Mauricio, Radu, Onazi (46` Cataldi), Biglia, Parolo, Candreva (71` Keita), Klose (75` Perea), Felipe Anderson. Allenatore: Pioli